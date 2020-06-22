Вирусолог: Второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи обратил внимание в беседе с НСН на некорректный характер заявлений о второй волне пандемии.
Южная Корея столкнулась со второй волной вспышки коронавируса, сообщил руководитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний страны Чон Ын Ген. Медики ожидали ее не раньше осени, в этой связи власти предупредили, что если обстановка продолжит ухудшаться, в Сеуле снова может быть введен режим соблюдения мер социальной дистанции.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил НСН, что не стал бы говорить о второй волне пандемии, а сосредоточил бы внимание на бессимптомных носителях инфекции.
«Меры предосторожности самые простые, то есть те, которые направлены на предупреждение передачи вируса человеком зараженному человеку здоровому. Это означает перчаточно – масочный режим. В формулировке вторая волна не могу согласиться со словом волна. Это просто увеличение зараженных. И всё это связано с тем, что у нас всё больше и больше количество бессимптомников. То есть тех, кто является скрытым источником инфекции», - отметил специалист.
«Самое коварное в истории с пандемией– скрытые источники инфекционного агента»
Таким образом, внешне здоровый человек становится распространителем инфекции. По словам специалиста, в этом случае медики используют термин «неконтролируемые рассеиватели инфекционного агента». Короновирус передается воздушно-капельным путем, и, следовательно, как только человек начинает говорить, даже шепотом, вместе с каплями физиологической жидкости из носа и рта в атмосферу выделяются и опасные вирусы.
«Так что это никакая не вторая волна, это как раз те самые бессимптомные носители. И такая история случилась в Китае, в Корее, может случиться и в России. Надо быть внимательными, направить усилия на обследование скрытоинфицированных лиц. Следить за ними», - объяснил Виктор Зуев.
При этом тревожные новости продолжают поступать из Китая. В Пекине за сутки выявлено 14 новых больных коронавирусной инфекцией. Из активных случаев пять - в районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок «Синьфади». В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 592 тысяч.
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