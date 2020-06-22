Вирусолог: Второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников

Южная Корея столкнулась со второй волной вспышки коронавируса, сообщил руководитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний страны Чон Ын Ген. Медики ожидали ее не раньше осени, в этой связи власти предупредили, что если обстановка продолжит ухудшаться, в Сеуле снова может быть введен режим соблюдения мер социальной дистанции.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил НСН, что не стал бы говорить о второй волне пандемии, а сосредоточил бы внимание на бессимптомных носителях инфекции.

«Меры предосторожности самые простые, то есть те, которые направлены на предупреждение передачи вируса человеком зараженному человеку здоровому. Это означает перчаточно – масочный режим. В формулировке вторая волна не могу согласиться со словом волна. Это просто увеличение зараженных. И всё это связано с тем, что у нас всё больше и больше количество бессимптомников. То есть тех, кто является скрытым источником инфекции», - отметил специалист.