Ученые рассказали об опасности повторного использования пластиковых бутылок

Из-за экономической выгоды применения пластика попытки минимизировать его использования редки, отмечает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ведущий научный сотрудник научной школы «Химия и технология полимерных материалов» РЭУ им. Плеханова Владимир Шипелин.

При этом самые крупные частицы материала не превышают одной десятой длины муравья и практически невидимы невооруженным глазом. Самые мелкие сопоставимы по размеру с вирусом гриппа.

По данным ученых, пластик содержатся в воде в рыбе и даже соли. В результате человек с солью в сутки может потреблять до четырех частиц размером от 0,1 до 5000 мкм. Исследователи опасаются, что мельчайшие частицы пластика могут проникать через слои клеток, защищающие мозг от вредных веществ и микроорганизмов.

«До сих пор не доказано, способны ли крошечные частицы пластика проникать через гематоэнцефалический барьер, но есть и второй путь их воздействия на высшую нервную деятельность. Такие частицы, попадая в кишечник, могут встречаться с многочисленными популяциями нашего микробиома, который непосредственно участвует в регуляции когнитивной функции человека, в том числе в формировании памяти и способности к обучению», — заявил Шипелин.

Ученые рекомендуют снижать риски применения пластика, руководствуясь техническим регламенте Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

Ранее ученые из Института океанологии Китайской академии наук нашли морской гриб, который способен эффективно разлагать 95% пластика без вреда для окружающей среды. Об этом сообщает агентство China News Service со ссылкой на Синьхуа.

