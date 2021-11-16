Новый завод по переработке пластика откроют в Подмосковье в 2023 году

Жители могут сдать пустую тару в торговых центрах, в МФЦ и в других точках. Если принести в такой пункт пустые бутылки, взамен даются баллы, которые можно потратить на скидки при некоторых покупках. Пластик из экопунктов напрямую отправляют на переработку.

К 2023 году «РТ-Инвест» планирует построить в Подмосковье свой завод по переработке полимеров. Компания станет первым в России оператором полного цикла — от сбора до переработки пластика. Соответствующее соглашение подписано с Министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосквья и с Управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк».

На будущем предприятии отходы из пластика будут обрабатываться в несколько этапов: мойка, измельчение, повторная очистка и сушка. После всех этих процессов получится стружка, которую уже можно использовать в дальнейшем производстве.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье появится свыше пятисот «ЭКОпунтов». Их развернут в рамках совместного проекта правительства Московской области и входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «РТ-Инвест».

