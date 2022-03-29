В Китае нашли морской гриб, способный разлагать пластик
Ученые из Института океанологии Китайской академии наук нашли морской гриб, который способен эффективно разлагать 95% пластика без вреда для окружающей среды. Об этом сообщает агентство China News Service со ссылкой на Синьхуа.
По данным источника, на одном из образцов пластика была обнаружена колония грибков. В результате исследования стало известно, что материал уменьшился в размерах и изменил цвет за четыре месяца. Китайские ученые создали улучшенные условия для данного вида грибка, что помогло переработать пластик всего за две недели.
Отмечается, что это открытие важно для экологии, учитывая то, что ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластика, который проникает в пищевую цепочку, что неблагоприятно отражается на животном мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
- Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
- Психолог назвала причины обострения депрессии весной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru