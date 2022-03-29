В Китае нашли морской гриб, способный разлагать пластик

Ученые из Института океанологии Китайской академии наук нашли морской гриб, который способен эффективно разлагать 95% пластика без вреда для окружающей среды. Об этом сообщает агентство China News Service со ссылкой на Синьхуа.

Впервые ученые обнаружили микропластик в крови людей

По данным источника, на одном из образцов пластика была обнаружена колония грибков. В результате исследования стало известно, что материал уменьшился в размерах и изменил цвет за четыре месяца. Китайские ученые создали улучшенные условия для данного вида грибка, что помогло переработать пластик всего за две недели.

Отмечается, что это открытие важно для экологии, учитывая то, что ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластика, который проникает в пищевую цепочку, что неблагоприятно отражается на животном мире.

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ФОТО: РИА Новости
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