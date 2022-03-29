В Китае нашли морской гриб, способный разлагать пластик

По данным источника, на одном из образцов пластика была обнаружена колония грибков. В результате исследования стало известно, что материал уменьшился в размерах и изменил цвет за четыре месяца. Китайские ученые создали улучшенные условия для данного вида грибка, что помогло переработать пластик всего за две недели.

Отмечается, что это открытие важно для экологии, учитывая то, что ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластика, который проникает в пищевую цепочку, что неблагоприятно отражается на животном мире.