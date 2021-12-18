Ученые рассказали о новом, редком симптоме при заболевании омикроном

Исследование проведено с помощью разработанного учеными приложения. У заразившихся «омикроном» наиболее часто фиксируют насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание и першение в горле.

По прогнозу ведущего научного сотрудника ZOE Covid Study Тима Спектора, к Рождеству «омикрон» будет доминировать территории Великобритании. Ученый полагает, что показатели заболеваемости новым штаммом COVID-19 окажутся значительно выше, чем другими разновидностями коронавируса.

Быстрое распространение «Омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Скорость распространения еще не означает количество смертей. "Дельта", которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5% смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью "Омикрон" завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности. Пока таких данных, которые бы указывали, что он хуже "Дельты" - нет», - отметил он.

