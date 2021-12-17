Вирусолог не увидел в омикрон-штамме COVID-19 ничего «пугающего»

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что массовые новогодние гулянья не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в стране. 


Быстрое распространение «Омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» стремительно распространяется по планете, а в Великобритании и странах Африки на него приходится уже до 75% выявляемых случаев COVID-19. Аграновский, в отличие от Поповой, пока не видит ничего «пугающего» в новом штамме коронавируса.

«Пока ничего. Скорость распространения еще не означает количество смертей. "Дельта", которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5% смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью "Омикрон" завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности. Пока таких данных, которые бы указывали, что он хуже "Дельты" - нет», - отметил он.
«Ему уже все равно»: Иммунолог объяснила седьмую прививку Жириновского от COVID

Вирусолог рассказал, как на эпидемиологической ситуации отразится то, что в период новогодних праздников многие россияне будут посещать общественные места.

«Это мало на что повлияет. Потому что одни пойдут, а другие будут сидеть дома. Трудно оценить, какой фактор будет сильнее для распространения вируса», - добавил он.

Не ждет Аграновский и большого прироста по количеству госпитализаций.

«Пока будет доминировать "Дельта", поэтому не сильно что-то поменяется. Сейчас идет медленное снижение госпитализации и смертей. Летальность отстает от протекания заболеваемости в средних и тяжелых формах. Сначала надо заболеть, а потом испытывать последствия. Роста госпитализации, скорее всего, не будет», - заключил ученый.
Иммунолог: вакцинироваться при наличии антител неполезно

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что животные давно стали переносчиками коронавируса, и человечеству необходимо иметь это в виду при борьбе с пандемией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияОмикрон-штаммГоспитализациявирусологКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры