Вирусолог не увидел в омикрон-штамме COVID-19 ничего «пугающего»

Быстрое распространение «Омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» стремительно распространяется по планете, а в Великобритании и странах Африки на него приходится уже до 75% выявляемых случаев COVID-19. Аграновский, в отличие от Поповой, пока не видит ничего «пугающего» в новом штамме коронавируса.

«Пока ничего. Скорость распространения еще не означает количество смертей. "Дельта", которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5% смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью "Омикрон" завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности. Пока таких данных, которые бы указывали, что он хуже "Дельты" - нет», - отметил он.