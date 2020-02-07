Ученые раскрыли причины аллергии у людей на кошек

Австралийские ученые обнаружили, что в белке секрета подмышечных желез медленных лори есть практически идентичный аллергенным белкам кошек. В связи с этим исследователи сделали вывод, что домашние кошки могут выделять белки, которые и вызывают аллергию у людей, для защиты от других животных или своей территории.

Ранее в Подмосковье развенчали миф о жуках-знахарях, продающихся для лечения. По словам специалистов, с таким же успехом можно съедать домашних тараканов – эффект будет одинаковый, то есть, никакой. Продажа чернотелок – простое облапошивание и отъём денег у доверчивых клиентов.



