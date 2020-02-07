Ученые раскрыли причины аллергии у людей на кошек
Ученые из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что единственный известный в мире ядовитый примат — медленный лори — выделяет яд удивительно схожий с аллергенным белком кошек.
Специалисты опубликовали результаты своего исследования в журнале Toxins. Они пояснили, что под мышками у этих безобидных на вид зверьков есть железы, которые выделяют опасный яд. В случае опасности лори смазывают этим веществом зубы. От их укуса рана жертвы превращается в незаживающую. Если этот примат укусит человека, то у него может возникнуть аллергический шок.
Австралийские ученые обнаружили, что в белке секрета подмышечных желез медленных лори есть практически идентичный аллергенным белкам кошек. В связи с этим исследователи сделали вывод, что домашние кошки могут выделять белки, которые и вызывают аллергию у людей, для защиты от других животных или своей территории.
Ранее в Подмосковье развенчали миф о жуках-знахарях, продающихся для лечения. По словам специалистов, с таким же успехом можно съедать домашних тараканов – эффект будет одинаковый, то есть, никакой. Продажа чернотелок – простое облапошивание и отъём денег у доверчивых клиентов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин рассказал о переговорах с Лукашенко тет-а-тет
- Ярославский губернатор призвал жителей не переживать из-за наводнения
- Кричевский назвал нонсенсом и антирекордом новую ставку ЦБ
- Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на российскую экономику
- Самолет с Песковым не смог приземлиться в Сочи