Орнитолог опроверг опасность бесснежной зимы для птиц
Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» в интервью НСН заявил, что выводы о том, что птицам будет нечего есть из-за последствий теплой зимы, делать пока рано.
Очень теплая, а главное почти бесснежная зима, может обернуться проблемой с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки. К такому выводу пришел директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Кимм Сааринен. Он пояснил, что, прежде всего, опасность угрожает комарам, размножающимся в водоемах, образующихся благодаря весеннему таянию снега. В отсутствии комаров и прочих насекомых нечего будет есть птицам.
«Для зимующих на нашей территории птиц ситуация неплохая, кормиться они могут насекомыми и букашками»
Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин в эфире НСН заявил, что с комарами у человечества точно проблем не будет.
«Насчет комаров финский специалист заблуждается, комаров бывает много и в тех местах, где мороз и снег редкость. Те птички, которые питаются комарами, будут сыты. Но в целом такая ситуация впервые на моей памяти. Уже сейчас весенние песни некоторые птички поют, зеленушка, дятлы трели выдают. Ворон гнездо строит, при том, что эти птицы в принципе ранние, а у нас еще январь.
Но надеюсь, что ничего серьезного не произойдет, справится природа с такой зимой. Единственное, что важно – это количество снега, а затем и воды. Если ее будет мало, то это может привести к негативным последствиям», -высказал свое предположение специалист.
По результатам погодных исследований, последнее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений. А 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году.
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