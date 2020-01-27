Орнитолог опроверг опасность бесснежной зимы для птиц

Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин в эфире НСН заявил, что с комарами у человечества точно проблем не будет.

«Насчет комаров финский специалист заблуждается, комаров бывает много и в тех местах, где мороз и снег редкость. Те птички, которые питаются комарами, будут сыты. Но в целом такая ситуация впервые на моей памяти. Уже сейчас весенние песни некоторые птички поют, зеленушка, дятлы трели выдают. Ворон гнездо строит, при том, что эти птицы в принципе ранние, а у нас еще январь.