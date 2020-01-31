В Подмосковье развенчали миф о жуках-знахарях, продающихся для лечения

Интернет заполонили объявления из Подмосковья о продаже чудодейственных «жуков-знахарей», которые якобы могут излечить многие заболевания. Причём, ради эффекта, их нужно есть живыми, утверждают продавцы. Насекомых советуют глотать натощак, зажёвывать хлебом или запивать водой.

И это ещё не все рекомендации. Количество проглоченных жуков нужно каждый раз увеличивать - в первый день съедать одного, во второй – двух, и так далее, вплоть до 20–30 штук. Продавцы утверждают, что такой курс позволит вылечить аллергию, стимулирует иммунную систему, избавит от артрита и даже поможет в борьбе с онкологией.

Однако никакого отношения к медицине они не имеют, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». В Институте проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук уточнили название жука-знахаря: чернотелка. Его родина – Юго-Восточный Китай.

По словам специалистов, с таким же успехом можно съедать домашних тараканов – эффект будет одинаковый, то есть, никакой. Продажа чернотелок – простое облапошивание и отъём денег у доверчивых клиентов.

