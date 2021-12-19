Ученые РАН высказались о гипотезе про искусственное происхождение «омикрона»

Вирусолог, член-корреспондента РАН Петр Чумаков полагает, что омикрон-штамм могли создать как «живую вакцину». Вероятно, ее намеревались внедрить в популяцию, чтобы вытеснить другие штаммы и прекратить эпидемию.

По словам академика РАН Виталия Зверева, в искусственном происхождении штамма нельзя быть уверенным, в связи с тем, что такие варианты образуются в природе.

«Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя. Заболеваемость сразу резко упала. Хотя это не значит, что на его место не придет какой-нибудь другой, более агрессивный штамм», — цитирует его Газета.ru.

При этом член-корреспондент РАН Сергей Викторович Нетесов высказал уверенность «на 99%» в том, что «омикрон» не является искусственным штаммом.

«Потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — заявил Нетесов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавирусной инфекции невозможно.

