Ученые РАН высказались о гипотезе про искусственное происхождение «омикрона»
Исследователи Российской академии наук (РАН) высказались по поводу версии о создании штамма коронавируса «омикрон» лабораторным путем. Об этом они рассказали в эфире радио «Россия».
Вирусолог, член-корреспондента РАН Петр Чумаков полагает, что омикрон-штамм могли создать как «живую вакцину». Вероятно, ее намеревались внедрить в популяцию, чтобы вытеснить другие штаммы и прекратить эпидемию.
По словам академика РАН Виталия Зверева, в искусственном происхождении штамма нельзя быть уверенным, в связи с тем, что такие варианты образуются в природе.
«Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя. Заболеваемость сразу резко упала. Хотя это не значит, что на его место не придет какой-нибудь другой, более агрессивный штамм», — цитирует его Газета.ru.
При этом член-корреспондент РАН Сергей Викторович Нетесов высказал уверенность «на 99%» в том, что «омикрон» не является искусственным штаммом.
«Потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — заявил Нетесов.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавирусной инфекции невозможно.
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