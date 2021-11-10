Гинцбург: Невозможно точно установить происхождение коронавируса

Гинцбург подчеркнул, что ни по каким свойствам невозможно отличить вирус, возникший естественным путем или созданный в лабораторных условиях.

«Поэтому единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, — это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал», — заявил ученый.

Как отметил глава центра Гамалеи, бессмысленно пытаться выявить природу возникновения вируса, так как происхождение инфекции не имеет значения «для ликвидации того, что произошло». Гинцбург подчеркнул, что человечество должно сосредоточиться на ликвидации COVID-19, пишет РИА ФАН.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и внести ее в Национальный календарь прививок. По словам ученого, только вакцинация 70−75% населения России и всей планеты поможет победить пандемию, сообщает «Свободная пресса».

