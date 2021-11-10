Гинцбург: Невозможно точно установить происхождение коронавируса
Подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавирусной инфекции невозможно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом ученый рассказал в интервью «Российской газете».
Гинцбург подчеркнул, что ни по каким свойствам невозможно отличить вирус, возникший естественным путем или созданный в лабораторных условиях.
«Поэтому единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, — это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал», — заявил ученый.
Как отметил глава центра Гамалеи, бессмысленно пытаться выявить природу возникновения вируса, так как происхождение инфекции не имеет значения «для ликвидации того, что произошло». Гинцбург подчеркнул, что человечество должно сосредоточиться на ликвидации COVID-19, пишет РИА ФАН.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и внести ее в Национальный календарь прививок. По словам ученого, только вакцинация 70−75% населения России и всей планеты поможет победить пандемию, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Гинцбург: Невозможно точно установить происхождение коронавируса
- В Белоруссии польских пограничников обвинили в избиении беженцев
- СМИ: В России рассматривают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах
- Карпин: Сборная решила не надеяться на Дзюбу
- Десятки беженцев смогли прорваться в Польшу из Белоруссии
- Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за поцелуя комиков
- СМИ назвали сроки следующей встречи Путина и Байдена
- Глава центра Гамалеи призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
- В России подскочил спрос на «вакцинные туры» в Европу
- Тишковец рассказал россиянам о погоде зимой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru