Разведка США: Китай не разрабатывал коронавирус как биооружие
Разведка США заявила, что коронавирус не был генетически модифицирован и создан Китаем как биооружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад о происхождении инфекции.
Между тем, разведка отмечает, что нет достаточных данных для высокого уровня уверенности в одной из версий происхождения вируса.
Ранее газета Telegraph сообщала, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера.
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