Разведка США: Китай не разрабатывал коронавирус как биооружие

Разведка США заявила, что коронавирус не был генетически модифицирован и создан Китаем как биооружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад о происхождении инфекции.

Между тем, разведка отмечает, что нет достаточных данных для высокого уровня уверенности в одной из версий происхождения вируса.

Ранее газета Telegraph сообщала, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера.