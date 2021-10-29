Разведка США: Китай не разрабатывал коронавирус как биооружие

Разведка США заявила, что коронавирус не был генетически модифицирован и создан Китаем как биооружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад о происхождении инфекции.

Между тем, разведка отмечает, что нет достаточных данных для высокого уровня уверенности в одной из версий происхождения вируса.

Ранее газета Telegraph сообщала, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера.

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ФОТО: РИА Новости
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