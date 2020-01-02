Ученые предложили способ сэкономить на услугах ЖКХ

Разработка пензенских ученых основана на действии ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и отправляет данные на пульт управления. Таким образом, обеспечивается автоматический плавный пуск и регулируемая остановка двигателей насоса. По мнению научных сотрудников ПГУ, подобное устройство позволит снизить износ коммуникаций и поможет избежать протечек, что приведет к экономии воды и электроэнергии.

Отмечается, что изобретение ПГУ приведет к сокращению энергозатрат на 90 процентов и значительному уменьшению тарифа для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Ранее глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ.



