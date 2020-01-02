Ученые предложили способ сэкономить на услугах ЖКХ
В Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды. Новшество позволит избежать протечек и сэкономит потребление электроэнергии. Об этом сообщает «Российская газета».
«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить её, но надеемся, нам удастся сделать это в наступившем году», — заявил завкафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.
Разработка пензенских ученых основана на действии ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и отправляет данные на пульт управления. Таким образом, обеспечивается автоматический плавный пуск и регулируемая остановка двигателей насоса. По мнению научных сотрудников ПГУ, подобное устройство позволит снизить износ коммуникаций и поможет избежать протечек, что приведет к экономии воды и электроэнергии.
Отмечается, что изобретение ПГУ приведет к сокращению энергозатрат на 90 процентов и значительному уменьшению тарифа для потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Ранее глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Киеве признались в неготовности к прямым поставкам российского газа
- Прокуратура в Твери проводит проверку инцидента после хлопка газа в жилом доме
- Ученые предложили способ сэкономить на услугах ЖКХ
- 99 россиян выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее
- В России изменились правила проверки водительских документов на дорогах