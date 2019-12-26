В ОП рассказали, почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службе. По словам экспертов, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается.

На вопрос НСН, можно ли не повышать тарифы, учитывая, что задолженность за коммунальные услуги уже достигла триллиона рублей, глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор ответил отрицательно.

«Тарифы у нас изначально посчитаны неправильно, они занижены. Я считаю, что у нас есть нуждающееся население, причем оно оплачивает услуги ЖКХ исправнее многих, и есть те, кто готов платить. И первой категории нужно делать доплаты. Но понижать тариф нереально, потому что у нас ЖКХ находится в таком состоянии, что мы развалим страну», - считает эксперт.

Обещанные 4% - это усредненная цифра. Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6–4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.