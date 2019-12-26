В ОП рассказали, почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты заявил НСН, что тарифы ЖКХ в России и без того чересчур занижены.
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службе. По словам экспертов, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается.
На вопрос НСН, можно ли не повышать тарифы, учитывая, что задолженность за коммунальные услуги уже достигла триллиона рублей, глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор ответил отрицательно.
«Тарифы у нас изначально посчитаны неправильно, они занижены. Я считаю, что у нас есть нуждающееся население, причем оно оплачивает услуги ЖКХ исправнее многих, и есть те, кто готов платить. И первой категории нужно делать доплаты. Но понижать тариф нереально, потому что у нас ЖКХ находится в таком состоянии, что мы развалим страну», - считает эксперт.
Обещанные 4% - это усредненная цифра. Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6–4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что общая задолженность в стране по коммунальным услугам в стране достигла 1,3 трлн руб. 800 млрд из них недоплатили граждане.
«Правительство должно в этих решениях не быть политизированным. Тяжело воспринимать мои идеи, но считаю, что затраты на ЖКХ не должны составлять 22% доходной части, а, например, 10-15%», - предложил свой вариант решения проблемы неуплаты за ЖКХ Игорь Шпектор.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в новый вид квитанции соберут все услуги жилищно-коммунального хозяйства. По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам не запутаться в квитках и контролировать свои расходы. Также такой единый платежный документ позволит следить за изменениями тарифов. Власти надеются, что такая система позволит снизить долги россиян за ЖКХ.
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