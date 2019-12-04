Коллекторам запретят выбивать долги с россиян за коммуналку
Госдума разрабатывает законопроект, в рамках которого коллекторам запретят взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Проект закона должны разработать до конца января следующего года. Ранее, летом 2019 года, в законную силу вступил законопроект о запрете на продажу коллекторам долгов по ЖКХ, однако те нашли лазейку через так называемый агентский договор, отмечает RT.
В свою очередь юрист и член общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций при госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Ольга Плешанова в интервью Ura.ru отметила, что данный законопроект носит упредительный характер.
Она отметила, что сейчас коллекторы не особо активны в сфере взыскания долгов по ЖКХ.
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