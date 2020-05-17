Ученые определили пик заболеваемости коронавирусом в России
Ученые представили две математических модели заболеваемости COVID-19 в регионах России. Авторы одной – разработчики аналитических продуктов Megaputer Intelligence, другой – ученые Авиационного университета Уфы и Башкирского медуниверситета.
Авторы первой модели считают, что пик заболеваемости коронавирусом в регионах Центрального, Приволжского, Северо-западного федеральных округов и нескольких дальневосточных регионов уже прошел.
Так, согласно первой реалистичной модели, в столице самые большие значения инфицирования пройдены 6 мая. По второй модели – 8-9 мая, когда уровень инфицирования составлял около 10 тысяч человек в сутки.
По пессимистичному варианту, пик заболеваемости COVID-19 ожидается 26 мая 6,2 тысячи заражений.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение COVID-19 в стране остановилось. Ее мнение поддержал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. В эфире НСН он отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.
«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.
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