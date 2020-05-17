Ученые определили пик заболеваемости коронавирусом в России

По пессимистичному варианту, пик заболеваемости COVID-19 ожидается 26 мая 6,2 тысячи заражений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение COVID-19 в стране остановилось. Ее мнение поддержал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. В эфире НСН он отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.

«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.

