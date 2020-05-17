Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса

Александр Мясников порекомендовал анализировать вероятности применения социального дистанцирования и применять их.

Также российский врач напомнил о масках и перчатках как еще одной мере защиты. Мясников обратил внимание на то, что важно не прикасаться руками к лицу, отмечает Газета.ru.

Ранее Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом. Он напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.

«Тут по классике. Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить! Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», - сказал собеседник НСН.



