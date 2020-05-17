Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников назвал самую эффективную меру защиты от новой коронавирусной инфекции - социальной дистанции. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.
«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят», — предупредил эксперт.
Александр Мясников порекомендовал анализировать вероятности применения социального дистанцирования и применять их.
Также российский врач напомнил о масках и перчатках как еще одной мере защиты. Мясников обратил внимание на то, что важно не прикасаться руками к лицу, отмечает Газета.ru.
Ранее Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом. Он напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.
«Тут по классике. Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить! Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», - сказал собеседник НСН.
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