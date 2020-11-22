Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что человечество находится под угрозой новой пандемии. Об этом он заявил в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
Участники обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и изменения, возникшие в мире из-за COVID-19. Гейтс, отвечая на вопрос Джонс по поводу вероятности новой пандемии, ответил, что «нам повезет, если это случится лет через двадцать».
Также, по прогнозам миллиардера, велика вероятность, при которой это может произойти через три года.
Гейтс считает, что к новой пандемии человечество придет более подготовленным – с отработанными алгоритмами введения карантина, улучшенными системами тестирования вирусоносителей, пишет РИА Новости.
«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил основатель Microsoft.
Ранее бизнесмен и общественный деятель Билл Гейтс дал свой прогноз по ситуации с распространением коронавируса. В интервью изданию Politico основатель компании Microsoft заявил, что эпидемия стать намного хуже. Улучшение ситуации миллиардер связывает с ростом производства вакцин. По его словам, с их распространением человечество увидит «свет в конце тоннеля».
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