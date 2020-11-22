Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что человечество находится под угрозой новой пандемии. Об этом он заявил в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

Участники обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и изменения, возникшие в мире из-за COVID-19. Гейтс, отвечая на вопрос Джонс по поводу вероятности новой пандемии, ответил, что «нам повезет, если это случится лет через двадцать».

Также, по прогнозам миллиардера, велика вероятность, при которой это может произойти через три года.