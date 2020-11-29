Мясников предрек новую смертоносную пандемию

Мясников со ссылкой на вирусологов рассказал, что человечество находится «в паре мутаций» от грядущей эпидемии гриппа. Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку, пишет «ФедералПресс».

По мнению телеведущего, ситуация с коронавирусом показала, что человечество не готово к подобному развитию инфекций. Однако, стало известно, сколько времени требуется на создание вакцины.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», – заявил Мясников.

Врач отметил, что до настоящего времени не созданы универсальные вакцины и призвал начать их разработку.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против растиражированных высказываний ученых о возникновении COVID-19 и поголовной вакцинации.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.

