Мясников предрек новую смертоносную пандемию
Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мясников со ссылкой на вирусологов рассказал, что человечество находится «в паре мутаций» от грядущей эпидемии гриппа. Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку, пишет «ФедералПресс».
По мнению телеведущего, ситуация с коронавирусом показала, что человечество не готово к подобному развитию инфекций. Однако, стало известно, сколько времени требуется на создание вакцины.
«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», – заявил Мясников.
Врач отметил, что до настоящего времени не созданы универсальные вакцины и призвал начать их разработку.
Ранее академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против растиражированных высказываний ученых о возникновении COVID-19 и поголовной вакцинации.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru