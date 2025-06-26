«Количество прогнозов в моменты значительных изменений уровня увеличивается в геометрической прогрессии. И в этом разнообразии прогнозов найдется какой-нибудь, который более или менее покажет что-то похожее на правду. Это, примерно то же самое, если бы гадалка на картах выдала прогноз, и этот прогноз сбылся. Да, такое может быть. Но дело в том, что в науке действует другой принцип. Правильный результат должен быть результатом правильной модели, но наука на это пока отвечает достаточно уклончиво. Еще никому не удавалось точно угадать, и никто в ближайшее время эту задачу не решит. Не только проблема климата, а целый комплекс проблем по отношению к Каспийскому морю требуют своего разрешения», - пояснил специалист.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян также в разговоре с НСН заявил о том, что совсем не уверен в продолжении обмеления Каспия, а также рассказал о негативных последствиях, если оно всё же продолжится.

«Я совсем не уверен в продолжении обмеления Каспия. Вполне возможно, что какое-то время уровень практически останется неизменным, а потом пойдет наверх. Обмеление скажется негативно, конечно, потому что сокращение водной поверхности приведет к уменьшению испарения, а уменьшение испарения – это повышение засушливости. Это доказанные связи. Климат будет суше, и, следовательно, будет страдать вся биота в Калмыкии, Дагестане и Азербайджане. Кроме того, последуют негативные экономические последствия. Море отступает, а значит, что все труднее и труднее кораблям из-за обмеления дойти до пристани, которые надо будет сдвигать или прорывать к ним каналы. Ну и еще масса разных других проблем. Усиление засушливости, опустынивание, негативно скажется на сельском хозяйстве. Особенно пострадают хозяйства в Калмыкии и Дагестане», - добавил Данилов-Данильян.

Ранее гидролог Михаил Болгов заявил НСН, что Каспийское море вряд ли повторит судьбу Аральского, так как в этом случае на первый план выходит климатический фактор, а не человеческий.

