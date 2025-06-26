Чем грозит России «хайповое» обмеление Каспийского моря
Никто точно не знает, как долго продолжится обмеление Каспия, заявили в беседе с НСН научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов.
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в разговоре с НСН оценили негативные последствия для регионов России, если "хайповое" обмеление Каспийского моря продолжится.
Ранее о том, что Каспийское море продолжит мелеть в ближайшие 10-15 лет, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков. По его словам, ситуация с каждым годом только усугубляется. Научный англоязычный журнал «Naked Science» также сообщает об угрозе обмеления Каспия. Издание приводит в пример остров, который нашли ученые на севере озера, где наивысшая точка над водой достигает уже 1,2 метра.
Анатолий Фролов призвал не обращать внимания на англоязычные издания, которые пытаются на этой теме ловить хайп.
«Эту отмель, которая, то появляется, то исчезает, никто не терял. Меньше всего доверяйте западным публикациям, которые откровенно ловят хайп на этой тематике. На моем веку такой же хайп поднимался, когда уровень озера повысился на 2 метра 40 сантиметров. Сейчас он понижается примерно на такой же диапазон колебаний. Это обычное явление для Каспийского моря. Сейчас средняя глубина всего Кастийского моря - 4,4 - 4,5 метра. Мы ожидаем, что в ближайшее время уровень, скорее всего, понизится, но совершенно не исключено, что может произойти и обратная ситуация», - отметил ученый.
По его словам, количество прогнозов в моменты значительных изменений уровня Каспия увеличивается в геометрической прогрессии.
«Количество прогнозов в моменты значительных изменений уровня увеличивается в геометрической прогрессии. И в этом разнообразии прогнозов найдется какой-нибудь, который более или менее покажет что-то похожее на правду. Это, примерно то же самое, если бы гадалка на картах выдала прогноз, и этот прогноз сбылся. Да, такое может быть. Но дело в том, что в науке действует другой принцип. Правильный результат должен быть результатом правильной модели, но наука на это пока отвечает достаточно уклончиво. Еще никому не удавалось точно угадать, и никто в ближайшее время эту задачу не решит. Не только проблема климата, а целый комплекс проблем по отношению к Каспийскому морю требуют своего разрешения», - пояснил специалист.
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян также в разговоре с НСН заявил о том, что совсем не уверен в продолжении обмеления Каспия, а также рассказал о негативных последствиях, если оно всё же продолжится.
«Я совсем не уверен в продолжении обмеления Каспия. Вполне возможно, что какое-то время уровень практически останется неизменным, а потом пойдет наверх. Обмеление скажется негативно, конечно, потому что сокращение водной поверхности приведет к уменьшению испарения, а уменьшение испарения – это повышение засушливости. Это доказанные связи. Климат будет суше, и, следовательно, будет страдать вся биота в Калмыкии, Дагестане и Азербайджане. Кроме того, последуют негативные экономические последствия. Море отступает, а значит, что все труднее и труднее кораблям из-за обмеления дойти до пристани, которые надо будет сдвигать или прорывать к ним каналы. Ну и еще масса разных других проблем. Усиление засушливости, опустынивание, негативно скажется на сельском хозяйстве. Особенно пострадают хозяйства в Калмыкии и Дагестане», - добавил Данилов-Данильян.
Ранее гидролог Михаил Болгов заявил НСН, что Каспийское море вряд ли повторит судьбу Аральского, так как в этом случае на первый план выходит климатический фактор, а не человеческий.
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