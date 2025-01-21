«Системы похоронили»: В России бьют тревогу из-за минимального уровня пресной воды

«Проблема с пресной водой была еще сто лет назад. Это связано с природными характеристиками, сезонами, распределением стоков. Про дефицит питьевой воды пока речи не идет, скорее, проблема касается больше сельского хозяйства. Все эти проблемы должны решаться путем строительства водохранилищ на реках, чтобы перераспределять сток между сезонами и территориально. Этим активно занимаются китайцы, у них уже три огромных системы переброски, а мы свои системы похоронили, прекратили строительство. Нужно работать, нужно что-то делать, а не ждать. Есть еще многолетние циклы, когда водность пониженная или повышенная. Сейчас у Волги пониженная водность, Каспий упал до минимального уровня за последние сто лет. Без строительства водохранилищ, каналов мы эту проблему не решим. А если население будет расти, будут расти и проблемы», - рассказал он.

По его словам, России не нужно заниматься опреснением морской воды, на что вынуждены пойти другие страны.

«Способы опреснения морской воды сегодня используются в ОАЭ. Вопрос только в том, насколько это экономично. Конечно, если нужда припрет, я думаю, можно их использовать не только там. Сами способы уже давно известны человечеству. России этого делать вообще не надо, смысла нет. У нас огромные ресурсы поверхностных вод. Вопрос в том, что нужно их поддерживать в чистом состоянии и перерегулировать их использование», - пояснил он.

Беднарук добавил, что проблема затрагивает не только традиционно «безводные» регионы, с решением этого вопроса не справляются и в США.

«Сейчас проблемы с водоснабжением есть в Монголии, Сирии, Египте, Судане, Ливии. Также страдает юг Африки, Центральная Азия, там проблемы были всегда… Проблемы есть даже в США, в Калифорнии и Колорадо, например, несмотря на то, что там построены довольно крупные системы. При пожарах в Калифорнии оказалось, что водоемы пусты», - заключил собеседник НСН.

В ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой в связи с нарастающим кризисом воды, говорится в докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов, передает «Радиоточка НСН».

