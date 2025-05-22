«Страшилка или катастрофа?»: Гидролог оценил вероятность полного осушения Каспийского моря
Гидролог Михаил Болгов заявил НСН, что Каспийское море вряд ли повторит судьбу Аральского, так как в этом случае на первый план выходит климатический фактор, а не человеческий.
Каспийское море продолжит мелеть из-за климатических изменений, которые сложно прогнозировать и контролировать, человеческий фактор в этом случае оказывает минимальное воздействие, заявил НСН завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов. Полное осушение моря он назвал маловероятным.
Каспийское море продолжит мелеть ближайшие 10-15 лет, сообщил ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Также, по его словам, ухудшатся в регионе и условия для ведения сельского хозяйства. Все это связано с тем, что на этой территории в ближайшие 10-15 лет прогнозируются высокие температуры, а количество осадков, похоже, останется тем же. Болгов рассказал, что происходит в регионе.
«Такой вариант возможен как один из многих. Немецкие ученые, например, прогнозируют на 15 метров снижение уровня Каспийского моря. Это негативный сценарий, «страшилка». Да, изменения климата, увеличение испарения приводят к тому, что уровень становится ниже. Конечно, на 10-15 лет рано прогнозировать, но в ближайшие годы прогнозируем невысокий уровень воды. Это проблемы для судоходства, нефтяников, для добычи рыбы и так далее», - пояснил он.
По его словам, сейчас точно ожидается понижение уровня еще на два метра, а делать долгосрочный прогноз пока сложно.
«Это связано и с маловодьем Волги, которое мы наблюдаем последние лет десять. У Каспийского моря есть уровень равновесия, при котором испарение уравновешивается притоком. За счет многоводных лет уровень поднимается, потом идут средние года, уровень опускается ниже. Сегодня у нас очень маловодные года, уровень опустился ниже уровня равновесия. Вероятно, что понижение еще будет на два метра. А сколько это продлится лет, никто не знает», - объяснил Болгов.
При этом Каспийское море не повторит судьбу Аральского, так как в этом случае на первый план выходит климатический фактор, а не человеческий.
«Забор воды из рек для сельского хозяйства, конечно, способствует понижению уровня. Мы можем немного улучшить ситуацию, если повернем реки вспять, очень много надо воды, чтобы управлять этим процессом. Аральское море исчезло, потому что вся вода рек, которые в него впадают, была разобрана на орошение. Это чисто рукотворное мероприятие, все понимали, что так будет. В Каспийском море пока преобладает климатический фактор, человек добавляет немного, но не настолько, чтобы осушить полностью», - добавил собеседник НСН.
Глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего, заявил ранее замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство продлило продажу валютной выручки экспортерами до 2026 года
- В Калужской области сбили беспилотник
- На подлете к Москве сбили восемь беспилотников
- При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек
- Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью
- Лукашенко назвал посадку картошки решением всех проблем
- В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»
- В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся
- Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение
- Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru