«Такой вариант возможен как один из многих. Немецкие ученые, например, прогнозируют на 15 метров снижение уровня Каспийского моря. Это негативный сценарий, «страшилка». Да, изменения климата, увеличение испарения приводят к тому, что уровень становится ниже. Конечно, на 10-15 лет рано прогнозировать, но в ближайшие годы прогнозируем невысокий уровень воды. Это проблемы для судоходства, нефтяников, для добычи рыбы и так далее», - пояснил он.

По его словам, сейчас точно ожидается понижение уровня еще на два метра, а делать долгосрочный прогноз пока сложно.

«Это связано и с маловодьем Волги, которое мы наблюдаем последние лет десять. У Каспийского моря есть уровень равновесия, при котором испарение уравновешивается притоком. За счет многоводных лет уровень поднимается, потом идут средние года, уровень опускается ниже. Сегодня у нас очень маловодные года, уровень опустился ниже уровня равновесия. Вероятно, что понижение еще будет на два метра. А сколько это продлится лет, никто не знает», - объяснил Болгов.

При этом Каспийское море не повторит судьбу Аральского, так как в этом случае на первый план выходит климатический фактор, а не человеческий.

«Забор воды из рек для сельского хозяйства, конечно, способствует понижению уровня. Мы можем немного улучшить ситуацию, если повернем реки вспять, очень много надо воды, чтобы управлять этим процессом. Аральское море исчезло, потому что вся вода рек, которые в него впадают, была разобрана на орошение. Это чисто рукотворное мероприятие, все понимали, что так будет. В Каспийском море пока преобладает климатический фактор, человек добавляет немного, но не настолько, чтобы осушить полностью», - добавил собеседник НСН.

Глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего, заявил ранее замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин «Радиоточке НСН».

