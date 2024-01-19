Каспийских тюленей могут признать исчезающим видом

В ведомстве указали, что итоги подсчёта говорят о том, что необходимо «принять срочные меры для сохранения популяции».

«Министерство проработает вопрос включения каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по сохранению вида», - указали в Минприроды.

По данным фонда «Компас», результаты шести экспедиций в районы сезонной концентрации тюленя говорят о «катастрофически» низкой плотности животных.

Ранее группа московских и дагестанских ученых обнаружили более 150 погибших нерп на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

