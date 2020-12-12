Собак научили распознавать больных COVID-19 по запаху пота
Группа ученых Франции и Ливана провела эксперимент, в ходе которого было доказано, что собаки способны выявлять зараженных COVID-19 пациентов по запаху пота. Об этом сообщает журнал PLOS One.
Исследование организовали ученые Альфорской национальной ветеринарной школы в Париже и Университета Святого Иосифа в Бейруте. Для него отобрали шесть собак и 177 пациентов, половина из которых болели коронавирусом. Животных 1-3 недели учить различать пробы пота больных COVID-19 и здоровых людей, а затем провели «экзамен». Собаки распознали 100% образцов зараженных COVID-19.
«Эти результаты дают некоторые доказательства того, что собаки способны отличить образцы пота людей с COVID-19 и сопутствующими симптомами от образцов здоровых людей», - считают исследователи.
По мнению ученых, SARS-CoV-2, разрушая определенные молекулы, меняет запах выдыхаемого воздуха, мочи, слез, слюны и фекалий зараженного, пишет Газета. ru
Ранее на Корсике собак научили распознавать людей, зараженных COVID-19, по запаху. Первая поисковая операция состоялась в порту Порто-Веккьо, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного за проведение кампании Брюно Мастраччи.
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