В России выпущена первая партия вакцины от COVID-19 у животных

Российская вакцина «Карнивак-Ков» - первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса у животных. Разработчики утверждают, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться в течение полугода.

Планируется выпускать около 10 тысяч доз вакцины в сутки при соответствующем спросе.

По словам Мелано, потенциальный возможный объем выпуска препарата составляет до 3 миллионов доз в месяц, а в перспективе может быть увеличен до 5 миллионов.

Интерес к российской вакцине «Карнивак-Ков» проявили также компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии и других стран, говорится на сайте Россельхознадзора.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» ранее посоветовал владельцам собак и кошек не спешить вакцинировать от COVID-19 своих питомцев.

