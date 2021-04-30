В России выпущена первая партия вакцины от COVID-19 у животных

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ) (подведомственное учреждение Россельхознадзора) сообщило о выпуске первой партии вакцины «Карнивак-Ков» от COVID-19 у животных. Объем партии составляет 17 тысяч доз, рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Препарат будет отправлен в ближайшее время в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск и ряд других городов страны.

«Котам вакцина не нужна!» С прививкой питомцев от COVID-19 посоветовали не спешить

Российская вакцина «Карнивак-Ков» - первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса у животных. Разработчики утверждают, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться в течение полугода.

Планируется выпускать около 10 тысяч доз вакцины в сутки при соответствующем спросе.

По словам Мелано, потенциальный возможный объем выпуска препарата составляет до 3 миллионов доз в месяц, а в перспективе может быть увеличен до 5 миллионов.

Интерес к российской вакцине «Карнивак-Ков» проявили также компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии и других стран, говорится на сайте Россельхознадзора.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» ранее посоветовал владельцам собак и кошек не спешить вакцинировать от COVID-19 своих питомцев.

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ТЕГИ:ЖивотныеКоронавирус
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