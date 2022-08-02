Ученые будут сотрудничать с одаренными детьми в сфере экологии
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Российская Академия наук (РАН) договорились о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности, включая вопросы загрязнения окружающей среды микропластиком. Они заключили соответствующее соглашение, в рамках которого эксперты этих организаций выступят наставниками для талантливых участников Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Стороны также намерены популяризировать тему охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности.
«Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые. Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Сегодня мы подписали соглашение с Российской Академией Наук, что позволит на ином уровне помочь талантливым детям, и они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова подчеркнула, что среди ребят есть авторы серьезных научно-практических идей и разработок. К одному из них уже проявил интерес Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, являющийся национальным координационным и региональным центром РФ в рамках Стокгольмской конвенции.
По ее словам, эксперты службы особенно заинтересованы в участнике премии, который собирается провести исследование по очистке Байкала. Он изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки озера от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к «цветению» воды, при котором выделяется большое количество цианотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека. Юный исследователь предлагает поделить озеро на секторы и взять пробы воды до начала эксперимента, затем добавить хлореллу из расчета 20 литров микроводоросли на 1 гектар воды. Хлорелла делится каждые 12 часов и, плавая по поверхности, сможет эффективно вытеснять сине-зеленые водоросли.
Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором весной 2021 года и призвана привить экопривычки у детей, подростков и их родителей. Проект создан для экопросвещения и поощрения талантливых и одарённых детей, посвящающих свои работы теме сохранения и защиты окружающей среды.
Менее чем за четыре месяца этого года на премию поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 19 зарубежных стран. В ней участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях: «Экомир», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экомультфильм», «Экорисунок», «Экофокус», «Экоблогер», «Экосемья», «Экошкола». Работы принимаются до 1 октября.
Генеральный партнёр – АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Российское общество «Знание», ФГБОУ ДО ФЦДО, Московский зоопарк. Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина».
Генеральным информационным партнёром стало МИА «Россия сегодня», генеральный радиопартнёр – Business FM. Информационные партнёры: МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, журнал «Экоград».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Опрос: треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
- Магазины H&M открылись в двух торговых центрах Москвы
- Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов украинских беспилотников
- Помощник Медведева заявил о взломе страницы политика во «ВКонтакте»
- СМИ: Минюст подготовил пособия с объяснениями отличий между фейками и дискредитацией армии
- Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»
- В Литве заявили, что отсутствие российского газа укрепляет нацбезопасность стран
- СМИ: Китай вывел в море авианосцы перед визитом Пелоси на Тайвань
- В Красноярском крае арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту
- СМИ: Сухогруз с кукурузой из Одессы досмотрят в Стамбуле в среду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru