Ученые будут сотрудничать с одаренными детьми в сфере экологии

«Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые. Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Сегодня мы подписали соглашение с Российской Академией Наук, что позволит на ином уровне помочь талантливым детям, и они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



Радионова подчеркнула, что среди ребят есть авторы серьезных научно-практических идей и разработок. К одному из них уже проявил интерес Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, являющийся национальным координационным и региональным центром РФ в рамках Стокгольмской конвенции.



По ее словам, эксперты службы особенно заинтересованы в участнике премии, который собирается провести исследование по очистке Байкала. Он изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки озера от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к «цветению» воды, при котором выделяется большое количество цианотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека. Юный исследователь предлагает поделить озеро на секторы и взять пробы воды до начала эксперимента, затем добавить хлореллу из расчета 20 литров микроводоросли на 1 гектар воды. Хлорелла делится каждые 12 часов и, плавая по поверхности, сможет эффективно вытеснять сине-зеленые водоросли.



Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором весной 2021 года и призвана привить экопривычки у детей, подростков и их родителей. Проект создан для экопросвещения и поощрения талантливых и одарённых детей, посвящающих свои работы теме сохранения и защиты окружающей среды.