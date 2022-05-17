Более 70 школ-интернатов получили ноутбуки за участие в премии «Экология - дело каждого»

Более 70 школ-интернатов, детских домов и приютов, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого», получили ноутбуки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что подарки получили учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России. Так, ноутбуки были переданы, в частности, в учреждения Краснодарского и Хабаровского краев, а также Челябинской, Сахалинской и Курской областей.

Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, от детских домов и интернатов в этом году было принято свыше 300 работ.

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений», - сказала она.

Так, в число награжденных специальным призом, в частности, вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ее ученики представили на премию первого сезона свыше 20 работ.

Заместитель директора филиала «Подмосковный» компании «Хартия» Андрей Пащенко отметил, что награждение детей и учреждений в рамках премии «Экология - дело каждого» позволило еще раз убедиться в уникальности каждого ребенка.

«Проведенный сотрудниками компании «Хартия» урок экологической грамотности показал готовность детей откликаться на проблемы окружающего мира. Общение с руководителями учебных и образовательных учреждений показало их отношение к воспитанникам и ученикам как к родным детям», - сказал Пащенко.

Росприроднадзор учредил премию «Экология - дело каждого» в марте 2021 года для популяризации экологической культуры среди детей и подростков, а также для поощрения талантливой молодежи. В премии могут принимать участие дети и подростки от 6 до 17 лет. Генеральным партнером премии является АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами премии выступают нефтегазодобывающая компания АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орленок» и гранд отель «Жемчужина».

Генеральным информационным партнером стало МИА «Россия сегодня», генеральным радиопартнером - Business FM. Информационными партнерами выступили телеканал «МИР», ИД «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», ФИА «Регнум», «Детское радио», информационно-образовательный проект ТАСС - Ньюм, Fanabi, Московский экологический журнал «ЭкоГрад» и информационное агентство «Амител».

