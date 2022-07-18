Радионова: Объем отходов в РФ в 2021 году составил 8,5 миллиардов тонн

Молодежь может помочь в вопросах модернизации отрасли по обращению с отходами. Только в прошлом году объем отходов составил 8,5 миллиардов тонн отходов, сообщил руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на конференции по экологической безопасности, проходящей в Москве.

Модернизировать отрасль помогут талантливые ребята – участники Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

«Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда тонн. Смотрите, у нас практически 8 чудо света в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов», – сообщила Светлана Радионова.

В стране, по ее словам, много предприятий, где оборудование работает еще с советских времен, не обновлялось. В этом заключается основная проблема.

«Если говорить о новых технологиях, то каждая должна проходить необходимую апробацию, так как важно оценивать их воздействие на здоровье человека и окружающую среду», - подчеркнула Светлана Радионова.

В этом году 14-летний Борис Глушак из Санкт-Петербурга представил несколько серьезных изобретений, и одно из них – фотобиореактор «Каскад-1» – презентовал в ходе конференции.

Прибор можно использовать для переработки углекислого газа в кислород с использованием микроводоросли хлорелла. Школьник проанализировал существующую проблему избыточного содержания углекислого газа и изучил, какие бывают фотобиореакторы – устройства, позволяющие путем фотосинтеза перерабатывать углекислый газ в кислород, снижать количество пыли и увлажнять воздух в помещениях.

Борис Глушак предположил, что, изменив форму и конструкцию установки, можно легко увеличить площадь поглощения углекислого газа и повысить эффективность устройства.

«В «Каскад-1» используется хлорелла, а значит, микроводоросль достаточно заменять 1 – 2 раза в неделю, образовавшийся осадок можно использовать в качестве корма для рыб. Использовать «Каскад-1» можно в закрытых помещениях с большим скоплением людей: от больниц до конференц-залов», – рассказал Борис Глушак.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором для экопросвещения детей и подростков. Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнеры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», ФГБОУ ДО ФЦДО, Московский зоопарк, киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина».

Генеральным информационным партнером стало МИА «Россия сегодня», генеральным радиопартнером – Business FM. Информационными партнерами – МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, журнал «Экоград».

