Учеба на МАXимум: Учителя подтвердили требование скачивать мессенджер MAX
Пользование любым приложением является выбором человека, а навязывать его никто не имеет права, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Если кому-то хочется, чтобы учителя пользовались только мессенджером MAX, то эти люди должны компенсировать технические неудобства и затраты, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.
Учителей и школьников массово заставляют скачивать мессенджер MAX, утверждается, что Министерство просвещения заставит педагогов отчитываться: сколько детей и родителей уже перешли на отечественную платформу. В приложение предложили внедрить электронный дневник, расписание, удаленные занятия, кружки и даже совещания педагогов, пишут Осторожно Media. Казаков подтвердил эту информацию.
«Насколько нам сейчас известно, по крайней мере из двух регионов точно присылали документы учителя, постановления региональных властей о том, чтобы в школах действительно начинали проводить работу по регистрации в мессенджере MAX. К сентябрю показатели должны достичь уровня в 30%. Речь идет не только о работниках, но и о родителях и учениках. Мне непонятно, чем это можно объяснить. Как можно организовать детей? Еще не начался учебный год, а уже создали напряженную ситуацию. Еще одна сложность в том, что всех учителей и родителей принуждают создавать аккаунты на своих личных телефонах, хотя это запрещено по закону. Если кто-то уверен, что необходимо скачать стороннее приложение, то пусть устанавливают его на учительский компьютер или обеспечивают гаджетами учителей», — отметил он.
Ранее Казаков возмутился в разговоре с НСН контролем за социальными сетями учителей.
