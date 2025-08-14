Если кому-то хочется, чтобы учителя пользовались только мессенджером MAX, то эти люди должны компенсировать технические неудобства и затраты, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.

Учителей и школьников массово заставляют скачивать мессенджер MAX, утверждается, что Министерство просвещения заставит педагогов отчитываться: сколько детей и родителей уже перешли на отечественную платформу. В приложение предложили внедрить электронный дневник, расписание, удаленные занятия, кружки и даже совещания педагогов, пишут Осторожно Media. Казаков подтвердил эту информацию.