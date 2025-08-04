Посты учителей в социальных сетях не имеют отношения к их профессиональной деятельности, поэтому их нельзя регулировать в правовом порядке, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести новые рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях. Она также призвала установить временный запрет на увольнение педагогов за публикации без проведения экспертизы, сообщили РИА Новости. Казаков подчеркнул, что такие вопросы должен регулировать не закон, а только общепринятые нормы морали.