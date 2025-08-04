«Ходить строем?»: Учителя возмутились контролем за своими соцсетями
Жизнь за пределами школы никак не должна влиять на работу педагогов, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Посты учителей в социальных сетях не имеют отношения к их профессиональной деятельности, поэтому их нельзя регулировать в правовом порядке, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести новые рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях. Она также призвала установить временный запрет на увольнение педагогов за публикации без проведения экспертизы, сообщили РИА Новости. Казаков подчеркнул, что такие вопросы должен регулировать не закон, а только общепринятые нормы морали.
«Единых требований и правил к поведению учителя нет. К сожалению, есть очень болезненная история, что в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано такое понятие, как аморальный поступок, что касается именно педагогических работников. По данной статье бывают случаи, когда учителей увольняли за какие-то фотографии в соцсетях и так далее. Такая практика уже давно существует, поэтому тут никаких кодексов создавать не надо. Наоборот — убрать эту статью, по которой преподавателя могут выгнать за аморальный поступок, если, конечно, он не делает ничего противозаконного. Жизнь вне стен школы не должна оказывать никакого влияния на его работу. Этот вопрос должен регулироваться внутренней моралью и социальными нормами общества, но точно не в правовом поле. Кому-то хочется видеть всех учителей в одинаковой форме, чтобы все построенные ходили, а кто-то считает, что педагог должен быть независимым, иметь индивидуальность. Это все субъективные вещи, поэтому вводить право в частную жизнь не следует», — заключил он.
Ранее Казаков заявил НСН, что в некоторых регионах учителя работают на ЕГЭ бесплатно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рубили под землей!»: Лидер «Тайм-Аута» о рок-фестивале в ЛНР на линии фронта
- «Ходить строем?»: Учителя возмутились контролем за своими соцсетями
- Россиянам дали совет от навязанной банками страховки по кредитке
- Оплата не прошла: Рестораны ждут налоговых льгот из-за падения посещаемости
- СВР: Великобритания планирует облаву на «теневой флот» с российской нефтью
- Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 24 процента
- «Не тем дают деньги»: Бурлаков призвал создателей «Плагиатора» учиться у Тодоровского
- «Курят всё подряд»: Лицензия на торговлю табаком уберет контрафакт из продажи
- Литва не пустила юных российских гребцов на первенство мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru