«Выгодная штука»: В СПЧ объяснили введение курса по истории для старшеклассников
В России идет упор на изучение истории, потому что с помощью нее можно оправдать многие политические вещи, отметил в эфире НСН Николай Сванидзе.
Дополнительные курсы по истории для старшеклассников России не следует вводить, если они будут использоваться для пропаганды, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в старших классах планируется ввести дополнительный курс по истории России. Николай Сванидзе считает, что история в последнее время служит «идеологической подставкой».
«История – благородная наука, если говорить правду. Но если она превращается в пропаганду, то тогда не стоит вводить дополнительные курсы. В последнее время идет упор на историю, потому что она служит идеологической подставкой. Она помогает, служит опорой для того, чтобы оправдывать нынешнюю политику. История – очень выгодная штука. Это наука не такая, как математика. Можно и соврать, и что-то придумать, и интерпретировать по-своему», - сказал Сванидзе.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября будет введено историческое просвещение для учеников школ начальных классов. Также со следующего учебного года в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн. Помимо этого, с 1 сентября в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном».
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