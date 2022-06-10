«Выгодная штука»: В СПЧ объяснили введение курса по истории для старшеклассников

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в старших классах планируется ввести дополнительный курс по истории России. Николай Сванидзе считает, что история в последнее время служит «идеологической подставкой».

«История – благородная наука, если говорить правду. Но если она превращается в пропаганду, то тогда не стоит вводить дополнительные курсы. В последнее время идет упор на историю, потому что она служит идеологической подставкой. Она помогает, служит опорой для того, чтобы оправдывать нынешнюю политику. История – очень выгодная штука. Это наука не такая, как математика. Можно и соврать, и что-то придумать, и интерпретировать по-своему», - сказал Сванидзе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября будет введено историческое просвещение для учеников школ начальных классов. Также со следующего учебного года в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн. Помимо этого, с 1 сентября в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном».

