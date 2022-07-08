В МВД заявили о необходимости обучать езде на электросамокатах в школах

В России в школьную программу следует включить обучение детей езде на электросамокатах. Об этом заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Число аварий с электросамокатами за год выросло на треть

По его словам, подобные вопросы должны решаться на государственном уровне, а при разработке примерной программы подготовки это можно реализовать. Митрошин уверен, что в необходимости такого обучения нет никаких сомнений. Также он подчеркнул, что для обучения школьников езде необходимо выделить дополнительные часы.

Ранее сервис Urent посчитал излишним внедрение регулирования движения электросамокатов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:электросамокатШколаРоссия
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