Участники студенческих конкурсов смогут воспользоваться туристическим кешбэком 1 июля

Объем средств, запланированных на реализацию программы, составит 2 млрд рублей.

«Да, эта программа (для участников конкурсов АНО «Россия - страна возможностей» - прим. НСН) обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей», - пояснила Догузова.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрании заявил, что предлагает сохранить существующую программу «кэшбека» в сфере туризма как минимум до конца 2021 года.

