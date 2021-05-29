Участники студенческих конкурсов смогут воспользоваться туристическим кешбэком 1 июля

Студенты - участники конкурсов от АНО «Россия - страна возможностей» смогут воспользоваться туристическим кешбэком с 1 июля. Сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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Объем средств, запланированных на реализацию программы, составит 2 млрд рублей.

«Да, эта программа (для участников конкурсов АНО «Россия - страна возможностей» - прим. НСН) обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей», - пояснила Догузова.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрании заявил, что предлагает сохранить существующую программу «кэшбека» в сфере туризма как минимум до конца 2021 года.

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