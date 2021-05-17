Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи

Сочи, Санкт-Петербург, Русский Север и Северный Кавказ – в числе самых популярных направлений для туристов от 18 до 35 лет, сообщает АТОР.

Всего туристы этого возраста составляют около четверти от всего количества путешественников. «Молодежные» туристы чаще всего покупают тур на шесть дней либо бронируют поездки на выходные. Основной фактор при выборе поездки – цена, поэтому среди молодых туристов популярны лоукостеры, промокоды и акции.

Сочи — самое популярное в России летнее пляжное направление, туда отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров. Также пользуются спросом поездки в Санкт-Петербург. Причем у этого города выше всего процент поездок на выходные. В 2021 году вырос спрос на поездки в Мурманск и Русский Север. Такие поездки интересуют каждого десятого молодого клиента туркомпаний. Курорты Северного Кавказа за год стали популярнее в 3,5 раза. Популярные маршруты — Домбай, Дагестан, Северная Осетия и регион Кавказских Минеральных Вод.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какие страны откроют для россиян летом



