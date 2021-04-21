Путин предложил сохранить «кэшбек» для поездок по России до конца года
21 апреля 202112:26
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрании заявил, что предлагает сохранить существующую программу «кэшбека» в сфере туризма как минимум до конца 2021 года.
«Чтобы как можно людей смогли укрепить свое здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю как минимум до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается по меньшей мере 20 процентов его затрат на туристические поездки по России», - заявил глава государства.
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21 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru