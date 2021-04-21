Путин предложил сохранить «кэшбек» для поездок по России до конца года

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрании заявил, что предлагает сохранить существующую программу «кэшбека» в сфере туризма как минимум до конца 2021 года.

«Чтобы как можно людей смогли укрепить свое здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю как минимум до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается по меньшей мере 20 процентов его затрат на туристические поездки по России», - заявил глава государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Внутренний ТуризмПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры