Путин предложил сохранить «кэшбек» для поездок по России до конца года

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрании заявил, что предлагает сохранить существующую программу «кэшбека» в сфере туризма как минимум до конца 2021 года.

«Чтобы как можно людей смогли укрепить свое здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю как минимум до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается по меньшей мере 20 процентов его затрат на туристические поездки по России», - заявил глава государства.

