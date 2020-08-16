Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска

Начало акции было намечено на 14:00 (мск).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к сторонникам действующей власти. По его оценкам, численность митингующих составила около 50 тысяч человек.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – считает Сванидзе.

