Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска

Сторонники оппозиции массово собираются в центре Минска на новый митинг. Участники акции большими группами направляются к Дому правительства на площади Независимости, а оттуда - к стеле «Минск - город-герой», сообщает РИА Новости.

Среди сторонников оппозиции много семей с детьми. Люди движутся по тротуарам, не мешая движению транспорта. Участники покупают воздушные белого и красного цветов.

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Начало акции было намечено на 14:00 (мск).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к сторонникам действующей власти. По его оценкам, численность митингующих составила около 50 тысяч человек.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – считает Сванидзе.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:ОппозицияНесанкционированный МитингБелоруссия
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