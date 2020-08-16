Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
Сторонники оппозиции массово собираются в центре Минска на новый митинг. Участники акции большими группами направляются к Дому правительства на площади Независимости, а оттуда - к стеле «Минск - город-герой», сообщает РИА Новости.
Среди сторонников оппозиции много семей с детьми. Люди движутся по тротуарам, не мешая движению транспорта. Участники покупают воздушные белого и красного цветов.
Начало акции было намечено на 14:00 (мск).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к сторонникам действующей власти. По его оценкам, численность митингующих составила около 50 тысяч человек.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – считает Сванидзе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Акция протеста в Минске собрала около 100 тысяч сторонников
- Появилась новая версия возникновения коронавируса
- Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
- Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
- «Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru