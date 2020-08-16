Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по обеспечению безопасности в Белоруссии

Лукашенко напомнил о существовании между российской и белорусской сторонами договора в рамках Союзного государства и ОДКБ. По мнению президента республики, события в стране подпадают под действие документа.

«И мы с ним (президентом РФ Владимиром Путиным – прим. НСН) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко также рассказал, что Путин прекрасно осведомлен о событиях в Белоруссии, пишет Газета.ru. Президенты достигли соглашения о взаимодействии по недопущению создания «кордона стран», которые бы отделяли Россию от Запада, сообщают «Известия».

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.

