Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по обеспечению безопасности в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достигнутой договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи по обеспечению безопасности в республике. Таким стал итог телефонного разговора между двумя лидерами, состоявшегося накануне, 15 августа, сообщает RT.
Лукашенко напомнил о существовании между российской и белорусской сторонами договора в рамках Союзного государства и ОДКБ. По мнению президента республики, события в стране подпадают под действие документа.
«И мы с ним (президентом РФ Владимиром Путиным – прим. НСН) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Лукашенко также рассказал, что Путин прекрасно осведомлен о событиях в Белоруссии, пишет Газета.ru. Президенты достигли соглашения о взаимодействии по недопущению создания «кордона стран», которые бы отделяли Россию от Запада, сообщают «Известия».
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.
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