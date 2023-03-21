«Участковый и семья»: В Госдуме призвали следить за душевнобольными людьми
За душевнобольным человеком необходимо осуществлять надзор, чтобы поймать момент, когда ему нужна будет помощь, отметил в эфире НСН депутат Леонид Огуль.
Надзор за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, должны вести их родные и участковый, которому передается такой человек, заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с НСН.
Ранее врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с НСН заявил, что за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, практически не следят. По его словам, одна из причин «недосмотра» за недолеченными преступниками – оптимизация здравоохранения. Леонид Огуль отметил, что надзор за такими людьми необходим.
«Во-первых, должна быть ответственность на родных и близких этого больного, вплоть до участкового, которому передают этого человека. Если вы стоите на учете, то вы не получите, например, права или разрешение на оружие. У человека может произойти психоз впервые, от этого никто не застрахован. Психиатрия – это очень безграничная наука. Поймать момент, когда человеку нужна помощь… Если родные у него есть, они могут заметить и обратиться, а если у него родных нет?», - сказал Огуль.
Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич в беседе с НСН рассказал, что «весеннее» или «осеннее обострение» — это не вымысел. По его словам, это проявление психических расстройств, связанное, как правило, с определенными биологическими факторами.
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