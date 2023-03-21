«Участковый и семья»: В Госдуме призвали следить за душевнобольными людьми

Надзор за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, должны вести их родные и участковый, которому передается такой человек, заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с НСН.

Ранее врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с НСН заявил, что за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, практически не следят. По его словам, одна из причин «недосмотра» за недолеченными преступниками – оптимизация здравоохранения. Леонид Огуль отметил, что надзор за такими людьми необходим.