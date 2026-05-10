СМИ: Произошло рекордное истощение мировых запасов нефти из-за войны в Иране

Мировые запасы нефти истощаются с рекордными темпами на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива, сообщает Bloomberg, которое ссылается на Goldman Sachs.

Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет

Запасы сырья близки к самому низкому уровню с 2018 года. Это грозит резкими скачками цен и дефицитом топлива. По данным агентства, наиболее уязвимыми являются страны Азии, среди которых Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Они могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц.

Ранее стало известно, что добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
