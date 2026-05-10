Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой из-за указа о параде Победы в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила президента Украины Владимира Зеленского, «разрешившего» Парад в Москве, с исполнительницей Аллой Пугачевой.
«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева?», - задалась вопросом дипломат.
Ранее бывший президент Польши Лешек Миллер высмеял Зеленского за его указ, «позволяющий» провести Парад Победы на Красной площади в Москве. По его словам, Зеленский теперь должен «разрешить» цветение сакур в Японии или открывать египетские пирамиды в 9 утра.
Пугачева ежегодно в первое воскресенье марта заявляет, что «разрешает весну».
Ранее Зеленский заявил, что проведение парада в Москве 9 мая зависит от украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
