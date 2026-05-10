Минтранс: Часть международных рейсов вновь выполняется через юг РФ
Часть международных авиарейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями, возобновлена и осуществляется через юг РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта.
Речь идет о ростовской зоне управления воздушным движением. Возобновление полетов позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо. Ведомство отмечает, что в настоящее время перевозчики в координации с Министерством и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты 10 мая.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН рассказал, что удар БПЛА ВСУ по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону мог вывести из строя дорогостоящее оборудование.
