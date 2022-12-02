Мурашко: Доступность психолого-психиатрической помощи повысят

Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, необходимые для этого решения уже принимаются. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Он отметил, что развитие психолого-психиатрической службы на сегодняшний день является важнейшим направлением работы. Мурашко подчеркнул, что за последний год при активном участии профессионального сообщества было сформировано более 20 нормативно-правовых актов, а также принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, а власти на всех уровнях пока не уделяют этому вопросу должного внимания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияПсихологи
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