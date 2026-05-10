СМИ: Союзники по НАТО опасаются, что США выведут военных не только из ФРГ
Американский президент Дональд Трамп может вывести военный контингент США не только из Германии, но и из других стран Европы, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, этого опасаются высокопоставленные дипломаты стран – членов Североатлантического альянса. Лидер США может объявить о дальнейшем сокращении военного присутствия, в том числе в Италии, и отказаться от плана экс-президента Джо Байдена по размещению ракет большой дальности в ФРГ.
При этом Вашингтон может перебросить свои войска в страны, которые считаются «более лояльными».
Ранее Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
