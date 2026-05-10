СМИ: Союзники по НАТО опасаются, что США выведут военных не только из ФРГ

По данным агентства, этого опасаются высокопоставленные дипломаты стран – членов Североатлантического альянса. Лидер США может объявить о дальнейшем сокращении военного присутствия, в том числе в Италии, и отказаться от плана экс-президента Джо Байдена по размещению ракет большой дальности в ФРГ.

При этом Вашингтон может перебросить свои войска в страны, которые считаются «более лояльными».

Ранее Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

