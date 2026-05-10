Мерц: Фицо ждет разговор после визита в Москву на День Победы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции, что глава правительства Словакии Роберта Фицо ждет разговор, который будет посвящен его визиту в Москву на День Победы.

Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая

«Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», - заявил немецкий политик.

Фицо заявил, что прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы и воздания почестей павшим бойцам Красной армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
