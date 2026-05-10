СМИ: Выявлены два новых случая подозрения на хантавирус

В Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана выявили два возможных случая заражения хантавирусом, сообщает Reuters.

Гинцбург: На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года

По данным агентства, в настоящее время эксперты в области здравоохранения прилагают усилия для сдерживания потенциального распространения хантавируса. Известно, что случаи заражения произошли вдали от круизного лайнера, где началась вспышка.

Женщина с подозрением на хантавирус проживает в испанской провинции Аликанте, а мужчина — на Островах Святой Елены. Они не имеют отношения к лайнеру MV Hondius.

Ранее стало известно, что хантавирус распространяется в подразделениях ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
