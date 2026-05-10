Фицо заявил, что передал Путину сообщение о готовности Зеленский к встрече с ним
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате».
По его словам, Зеленский «в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате», – указал словацкий премьер. Фицо отметил, что президент РФ дал понять, что Зеленский сам должен позвонить ему.
На пресс-конференции Путин заявил, что готов провести встречу с Зеленским для подписания договора — причём не только в Москве, но и на территории третьей страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фицо заявил, что передал Путину сообщение о готовности Зеленский к встрече с ним
- СМИ: Выявлены два новых случая подозрения на хантавирус
- Минтранс: Часть международных рейсов вновь выполняется через юг РФ
- Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой из-за указа о параде Победы в Москве
- Мерц: Фицо ждет разговор после визита в Москву на День Победы
- Путин заявил, что западные политики всех обманывали
- СМИ: Произошло рекордное истощение мировых запасов нефти из-за войны в Иране
- Путин: При попытках сорвать 9 Мая РФ нанесла бы ответный удар по Киеву
- Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта
- Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией