Фицо заявил, что передал Путину сообщение о готовности Зеленский к встрече с ним

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате».

Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта

По его словам, Зеленский «в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате», – указал словацкий премьер. Фицо отметил, что президент РФ дал понять, что Зеленский сам должен позвонить ему.

На пресс-конференции Путин заявил, что готов провести встречу с Зеленским для подписания договора — причём не только в Москве, но и на территории третьей страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

