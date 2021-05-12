«Дурной» и буйный. Кто «проворонил» казанского стрелка
НСН собрала мнения экспертов о том, как предотвращать подобные вооружённые атаки на учебные заведения.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего во вторник, 11 мая, стрельбу в казанской школе №175 19-летнего Ильназа Галявиева. По ее словам, «убийца — из так называемой благополучной семьи». Родители оплачивали ему учебу в престижном вузе и отдельное жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у молодого человека с родителями не было, рассказала Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
Волынец также пояснила, что именно из-за продолжительного конфликта с родителями Ильназ Галявиев стал жить отдельно.
Сосед молодого человека сообщил, что 19-летний юноша был «дурным», а за его поведение приходилось извиняться отцу. Мужчина рассказал, что по ночам Галявиев вел себя буйно, не давая людям спать. Семья в этом году переехала в новое жилье, но квартира все еще принадлежит им, и убийца детей регулярно наведывался в старое жилье.
Школа также оказалась неспособна защититься от действий «дурного» парня – там не было ЧОПа, а была лишь установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Благодаря этому молодой человек подозрительного вида с ружьем через плечо беспрепятственно проник в здание учебного заведения. Тревожную кнопку успела нажать вахтерша, которая будет представлена к награде. Первыми же на место трагедии прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Однако, как считает ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев, действующих мер предотвращения подобных атак достаточно. По его мнению, стрельба в школе могла быть связана с воздействием на неустойчивую психику идеологии экстремистов.
«К сожалению, такие случаи бывали и ранее, когда из-за воздействия пропаганды и психологической неустроенности появляется человек, который начинает размахивать ножом или автоматом. Все эти "герои" действуют против беззащитных и безоружных людей, поэтому и погибших много», - заявил НСН Киселев. По его мнению, скорее всего, на стрелявшего оказала идеологическое влияние ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
«Все принимаемые государством меры для пресечения таких вопиющих случаев достаточны. Запретами этот вопрос не закроешь. Этого можно достичь изменением условий жизни для человека и в целом в стране. Потому что всегда есть причины, по которым человек "слетел с катушек"», - полагает полковник запаса ФСБ.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов также заявил о необходимости проведения тщательного административного анализа причин произошедшего. По его мнению, Министерству образования также необходимо принять меры по профилактике подобных преступлений.
«Школа оказывает услуги по обучению, а воспитание на плечах родителей. Это правильно. Но и в школе должен быть психолог и медсестра… Так что Минобразованию тоже нужно думать об этой проблеме, а не только ЕГЭ заниматься», - заявил НСН Куликов.
При этом экс-глава МВД подчеркнул, что в должностные обязанности участковых следовало бы включить регулярный контроль за владельцами оружия.
«У школ часто нет денег, чтобы платить ЧОПам. Невозможно, чтобы у каждой школы стояло спецподразделение спецназа. Это и неправильно. Самое основное – это профилактические меры. И в школе, и со стороны участкового. 19-летний парень приобрел оружие. Конечно, надо побывать у него дома, посмотреть, как он его хранит, побеседовать с ним, в том числе, на отвлеченные темы, проверить, все ли у него в порядке с головой», - предложил Куликов.
Президент России Владимир Путин после произошедшего в казанской школе поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полностью согласился с такой мерой. Он заявил НСН, что критерии по поступлению оружия в гражданский оборот следует проработать тщательнее.
«Мы должны разработать критерии того, какое вообще оружие может поступать в гражданский оборот, какие характеристики должны у него быть. Аргументы о том, что в армии служат с 18 лет, а оружие в этом возрасте покупать нельзя, не очень убедительны. В армии военнослужащий находится под контролем командиров, оружие находится в специально отведенном месте, доступ к нему невозможен без команды. Соответственным образом должны быть мотивированы владельцы оружия. Любая попытка вынести оружие за пределы мест хранения должна контролироваться», - отметил парламентарий.
Однако не все разделяют мнение о том, что ужесточение оборота оружия способно исключить аналогичные инциденты в школах. Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев заявил НСН, оборот оружия в стране и без того избыточно зарегулирован. Кроме того, по его мнению, это не поможет решить проблему - преступник найдет способ достать или изготовить оружие, невзирая на ограничения.
«Важна не цена оружия. Подняв цену до трех миллионов за малокалиберную винтовку, власти ограничат в праве только людей, которые не собирались совершать преступление. Отечественной промышленности тоже будет нанесен ущерб. А преступник, если хочет совершить преступление, всегда найдет оружие, либо сделает. Пример – сегодняшняя ситуация. Там была еще взрывчатка, которая, как известно, запрещена в России», - напомнил Шмелев.
В результате стрельбы в школе в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- В Индии выловили тела 96 человек из реки Ганг
- Обновление Windows привело к сбоям в системе
- Россияне назвали необходимый для счастья доход
- МИД РФ рассказал о кибератаках из Нидерландов, США и Германии в 2020 году
- Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников
- В Голливуде заявили, что у Запада нет доказательств агрессивности России
- ХАМАС: запущено более 200 ракет по израильским городам
- Создана российско-американская рабочая группа по поиску причин утечки воздуха на МКС
- За прививку от коронавируса пассажиров предложено награждать бонусами
- В израильском Лоде введен режим ЧП из-за беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru