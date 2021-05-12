«Дурной» и буйный. Кто «проворонил» казанского стрелка

«Все принимаемые государством меры для пресечения таких вопиющих случаев достаточны. Запретами этот вопрос не закроешь. Этого можно достичь изменением условий жизни для человека и в целом в стране. Потому что всегда есть причины, по которым человек "слетел с катушек"», - полагает полковник запаса ФСБ.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов также заявил о необходимости проведения тщательного административного анализа причин произошедшего. По его мнению, Министерству образования также необходимо принять меры по профилактике подобных преступлений.

«Школа оказывает услуги по обучению, а воспитание на плечах родителей. Это правильно. Но и в школе должен быть психолог и медсестра… Так что Минобразованию тоже нужно думать об этой проблеме, а не только ЕГЭ заниматься», - заявил НСН Куликов.

При этом экс-глава МВД подчеркнул, что в должностные обязанности участковых следовало бы включить регулярный контроль за владельцами оружия.

«У школ часто нет денег, чтобы платить ЧОПам. Невозможно, чтобы у каждой школы стояло спецподразделение спецназа. Это и неправильно. Самое основное – это профилактические меры. И в школе, и со стороны участкового. 19-летний парень приобрел оружие. Конечно, надо побывать у него дома, посмотреть, как он его хранит, побеседовать с ним, в том числе, на отвлеченные темы, проверить, все ли у него в порядке с головой», - предложил Куликов.

Президент России Владимир Путин после произошедшего в казанской школе поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полностью согласился с такой мерой. Он заявил НСН, что критерии по поступлению оружия в гражданский оборот следует проработать тщательнее.

«Мы должны разработать критерии того, какое вообще оружие может поступать в гражданский оборот, какие характеристики должны у него быть. Аргументы о том, что в армии служат с 18 лет, а оружие в этом возрасте покупать нельзя, не очень убедительны. В армии военнослужащий находится под контролем командиров, оружие находится в специально отведенном месте, доступ к нему невозможен без команды. Соответственным образом должны быть мотивированы владельцы оружия. Любая попытка вынести оружие за пределы мест хранения должна контролироваться», - отметил парламентарий.

Однако не все разделяют мнение о том, что ужесточение оборота оружия способно исключить аналогичные инциденты в школах. Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев заявил НСН, оборот оружия в стране и без того избыточно зарегулирован. Кроме того, по его мнению, это не поможет решить проблему - преступник найдет способ достать или изготовить оружие, невзирая на ограничения.

«Важна не цена оружия. Подняв цену до трех миллионов за малокалиберную винтовку, власти ограничат в праве только людей, которые не собирались совершать преступление. Отечественной промышленности тоже будет нанесен ущерб. А преступник, если хочет совершить преступление, всегда найдет оружие, либо сделает. Пример – сегодняшняя ситуация. Там была еще взрывчатка, которая, как известно, запрещена в России», - напомнил Шмелев.

В результате стрельбы в школе в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.

