В Москве ученики 6-11 классов могут вернуться в школы после новогодних праздников
В Москве ученики 6-11 классов могут вернуться к очному обучению в школах после новогодних праздников в случае стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Кравцова, «определенная стабилизация» обстановки с COVID в столице уже наблюдается.
Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в РФ выявлено более 29 тысяч новых случаев коронавируса, из них 7 315 - в Москве.
Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.
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