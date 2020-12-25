В Москве ученики 6-11 классов могут вернуться в школы после новогодних праздников

В Москве ученики 6-11 классов могут вернуться к очному обучению в школах после новогодних праздников в случае стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Кравцова, «определенная стабилизация» обстановки с COVID в столице уже наблюдается.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в РФ выявлено более 29 тысяч новых случаев коронавируса, из них 7 315 - в Москве.

Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.

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ФОТО: pixabay.com
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