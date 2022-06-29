«Убивают профессию»: Новый закон о такси может стать приговором для небольших перевозчиков
Перевод всех водителей в самозанятые может привести к монополии крупных агрегаторов, считает координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Госдума 5 июля рассмотрит во втором чтении изменения в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». В частности, водителей предлагают сделать самозанятыми, выплачивать им оклады. Эксперты считают, что подобные изменения выгодны крупным игрокам рынка.
«Законопроект написан под интересы агрегаторов такси. Нововведения убьют профессию таксиста окончательно. Любой человек сможет стать водителем благодаря таким послаблениям. Это убьет и частные таксопарки, поскольку они абсолютно неконкурентоспособны агрегаторам. Сейчас для работы в такси нужно оформить ИП. Частные компании заинтересованы, чтобы у водителя были настоящие права, чтобы он не находился в розыске, знал ПДД. Другие проверяют водителей на наличие у них крупных ДТП, занимаются повышением квалификации», - заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что традиционные таксопарки перешли на взаимодействие с агрегаторами, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских, что способствовало росту долей федеральных агрегаторов. Практически все небольшие участники рынка являются партнерами «Яндекс.Такси», некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, «Максим», «Ситимобил».
«Семь лет назад в Москве было больше тысячи таксомоторных фирм, а сейчас осталось не больше десяти», - отмечает Евгений Грэк.
Свидетельствуют об этом и данные вице-мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. «99% всех заказов такси идет через мобильные приложения», - говорил он на полях ПМЭФ-2022 BFM.RU
Монополия агрегаторов может сказаться на стоимости проезда в такси, считают в профсоюзе.
«Когда агрегаторы заходили, то заманивали низкими ценами, чем в других диспетчерских. Сейчас в какой точке не вызываешь, то тебе сообщают: «повышенный спрос», поэтому поездка будет стоить не 500, 1500 рублей, а уже доходит и до трех тысяч», - пояснил Евгений Грэк.
В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что агрегаторы могут начать нести ответственность за ущерб, нанесенный пассажиру во время поездки. Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа легкового такси лишь площадкой для совершения сделок. Теперь предлагается установить ответственность службы заказа такси перед пассажиром.
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