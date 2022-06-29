«Убивают профессию»: Новый закон о такси может стать приговором для небольших перевозчиков

Госдума 5 июля рассмотрит во втором чтении изменения в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». В частности, водителей предлагают сделать самозанятыми, выплачивать им оклады. Эксперты считают, что подобные изменения выгодны крупным игрокам рынка.

«Законопроект написан под интересы агрегаторов такси. Нововведения убьют профессию таксиста окончательно. Любой человек сможет стать водителем благодаря таким послаблениям. Это убьет и частные таксопарки, поскольку они абсолютно неконкурентоспособны агрегаторам. Сейчас для работы в такси нужно оформить ИП. Частные компании заинтересованы, чтобы у водителя были настоящие права, чтобы он не находился в розыске, знал ПДД. Другие проверяют водителей на наличие у них крупных ДТП, занимаются повышением квалификации», - заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».