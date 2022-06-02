«Нажива для агрегаторов»: в профсоюзе таксистов осудили повышение цен на перевозки
Сервисы такси не должны решать свои проблемы за счет водителей и пассажиров, повышая цены, сказал в эфире НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в отрасли давно уже критичная ситуация из-за подорожания техобслуживания и произвола агрегаторов, однако повышением цен существующие проблемы не исправить.
Сервисы такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» ранее сообщили, что не собираются повышать цены на поездки только из-за ухода с российского рынка агрегатора Gett. Об этом заявил глава компании People&People Игорь Рудзий.
«Цифр точных сейчас никто не дает, но вырастет обслуживание многократно. Это не 5-10%. Скакнуло всё: и страховки, и запчасти, и обслуживание. Ситуация критична достаточно давно, в 90% регионов львиную долю рынка занимают агрегаторы, у которых нет своих автомобилей, при этом они благополучно 30-50% выручки забирают себе и вмешиваются в ценообразование. Мы неоднократно обращались в ФАС, сами таксопарки, водители обращались, причем несколько поводов – и пассажиры жалуются, и, с другой стороны, сами водители и малый бизнес жалуются. И ФАС не видит, что на рынке монополия, что обдираются рядовые потребители. И львиная доля того, что должен получить водитель, уходит агрегатору. То, что сейчас называют таксопарком – это некий придаток агрегатора, таксопарков полного цикла с обслуживанием почти не осталось», - объяснил советник главы профсоюза.
По мнению Грэка, ценам на такси расти некуда и незачем, так как это лишь приведет к резкому падению спроса.
«А цены повышать – ради чего? Чтобы обирать и так не богатых пассажиров и давать транснациональным компаниям еще больше наживаться в тяжелой ситуации? Тут нужно наводить порядок, делать перевозки безопасными. Повышением цен это не решается абсолютно точно. По таксопаркам та статистика, которую мы ведем, демонстрирует, что повышения пока не наблюдается. То, что агрегаторы играются ценами и завышают их необоснованно – эту тему мы поднимали уже достаточно давно. Естественно, если цена будет повышена в два раза, то те, кто пользуется такси вместо общественного транспорта, уйдут, им станет нерентабельно. Например, жители отдаленных поселков, подмосковных городов, Ленинградской, Свердловской областей, студенты, которые вскладчину выбираются до института, и это получается дешевле и быстрее, чем автобус – эти люди явно будут отказываться и переходить к старым проверенным методам, пользоваться общественным транспортом», - добавил Грэк.
Ранее депутаты Государственной Думы во вторник приняли в третьем окончательном чтении правительственный закон, вводящий запрет на работу в общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления.
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