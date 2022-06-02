«Нажива для агрегаторов»: в профсоюзе таксистов осудили повышение цен на перевозки

Советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в отрасли давно уже критичная ситуация из-за подорожания техобслуживания и произвола агрегаторов, однако повышением цен существующие проблемы не исправить.

Сервисы такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» ранее сообщили, что не собираются повышать цены на поездки только из-за ухода с российского рынка агрегатора Gett. Об этом заявил глава компании People&People Игорь Рудзий.